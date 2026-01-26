Строительство танкеров по заказу ASCO выполнено почти на 40%
Инфраструктура
- 26 января, 2026
- 11:25
На Бакинском судостроительном заводе продолжается строительство танкеров по заказу "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO), готовность одного судна составляет около 40%, еще двух - порядка 35%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.
Танкеры будут иметь дедвейт 7 740 тонн, максимальную скорость 10 узлов, длину 141 метр и ширину 16,98 метра.
Особая конструкция позволит им заходить в мелководные порты с полной загрузкой.
Суда строятся по современному проекту и соответствуют международным требованиям безопасности и экологическим стандартам. Ранее по заказу ASCO на заводе уже были построены и переданы четыре танкера: "Лачын", "Кяльбаджар", "Академик Хошбахт Юсифзаде" и "Зангилан"
