    Инфраструктура
    • 26 января, 2026
    • 11:25
    Строительство танкеров по заказу ASCO выполнено почти на 40%

    На Бакинском судостроительном заводе продолжается строительство танкеров по заказу "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO), готовность одного судна составляет около 40%, еще двух - порядка 35%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

    Танкеры будут иметь дедвейт 7 740 тонн, максимальную скорость 10 узлов, длину 141 метр и ширину 16,98 метра.

    Особая конструкция позволит им заходить в мелководные порты с полной загрузкой.

    Суда строятся по современному проекту и соответствуют международным требованиям безопасности и экологическим стандартам. Ранее по заказу ASCO на заводе уже были построены и переданы четыре танкера: "Лачын", "Кяльбаджар", "Академик Хошбахт Юсифзаде" и "Зангилан"

    ASCO корабли строительство
