Строительство села Гараханбейли в Физулинском районе будет проходить в два этапа

Село Гараханбейли Физулинского района, фундамент которого заложил президент Азербайджана Ильхам Алиев, рассчитано примерно на 6 000 жителей.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев сообщил на своей странице в социальной сети "X".

Он отметил, что на первом этапе, который планируется завершить в следующем году, на территории 87 гектаров планируется строительство 404 индивидуальных домов, в том числе 81 двухкомнатных, 202 трехкомнатных, 101 четырехкомнатных, 20 пятикомнатных, для переселения 404 семей (1861 человек): "В селе планируется строительство социальной инфраструктуры, включая административные и сервисные здания, школу, детский сад, медицинский пункт, а также прокладка около 16 километров внутренних дорог, электрических, газовых и водопроводных линий".

А. Гулиев подчеркнул, что второй этап, который охватит 2027-2030 годы, будет реализован на территории около 230 гектаров. На этом этапе предусмотрено строительство 771 индивидуального дома (двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных) и двух-трехэтажных жилых зданий для переселения 1075 семей (4093 человек). Количество населения и домов определено с учетом 20-летней перспективы развития села.