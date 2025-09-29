Строительство новых пассажирских судов ASCO идёт по графику

Строительство пассажирских судов, заказанных ASCO, на Бакинском судостроительном заводе идет по графику.

Как передает Report со ссылкой на сообщение ASCO, работы по двум из трех новых пассажирских судов выполнены на 31%, а по третьему судну - более чем на 28%.

Каждое судно будет рассчитано на 50 пассажиров, длину 42 метра и ширину 8 метров.

Пассажирские суда проектируются в строгом соответствии с международными стандартами, с особым вниманием к вопросам безопасности, энергоэффективности, экологической устойчивости и комфорта пассажиров.

Эти суда предназначены для перевозки специалистов, работающих в нефтегазовой отрасли. Реализация проекта станет важным вкладом в повышение качества услуг морского транспорта в Каспийском регионе в сфере нефти и газа.

С вводом в эксплуатацию этих судов общее количество построенных на Бакинском судостроительном заводе судов для ASCO достигнет шести. Ранее, в 2016 году, на этом заводе были построены и переданы ASCO суда "Уфуг", "Зафер" и "Туран", которые успешно эксплуатируются по сей день.