Посол России: Строительство моста через реку Самур планируется завершить к концу года

Строительство нового автомобильного моста через приграничную реку Самур завершена практически на 50%.

Как сообщает Report, об этом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил журналистам на пресс-конференции.

"Строительство через реку Самур продолжается. Оно завершено более чем на 50 процентов. Его строительство должно завершится либо к концу текущего года, либо в начале следующего"-, сказал он.

Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.

Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.