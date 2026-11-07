В Индонезии прошли акции сторонников и противников президента Субианто

Сотни рабочих вышли на митинг в поддержку президента Индонезии Прабово Субианто на фоне расследования предполагаемой незаконной прослушки его переговоров сотрудниками полиции.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Возглавивший акцию председатель Партии труда и специальный советник президента Саид Икбал призвал к единству и заявил о готовности мобилизовать членов профсоюзов против тех, кто угрожает президентству Субианто.

Полиция объявила подозреваемыми по делу о попытке перехвата переговоров Субианто четырех высокопоставленных представителей правоохранительных органов, включая бывшего главу полиции, известного лояльностью экс-президенту Джоко Видодо.

По оценке Reuters, скандал выявил углубляющиеся разногласия между Субианто и его предшественником, ранее поддерживавшим его.

Одновременно в Джакарте сотни женщин приняли участие в марше против политики главы государства. Они потребовали расширения прав женщин, выразили недовольство мерами по борьбе с продолжающимися лесными пожарами, дорогостоящей программой бесплатного питания и налогом на женские гигиенические средства.