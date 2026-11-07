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    В Индонезии прошли акции сторонников и противников президента Субианто

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 14:22
    В Индонезии прошли акции сторонников и противников президента Субианто

    Сотни рабочих вышли на митинг в поддержку президента Индонезии Прабово Субианто на фоне расследования предполагаемой незаконной прослушки его переговоров сотрудниками полиции.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Возглавивший акцию председатель Партии труда и специальный советник президента Саид Икбал призвал к единству и заявил о готовности мобилизовать членов профсоюзов против тех, кто угрожает президентству Субианто.

    Полиция объявила подозреваемыми по делу о попытке перехвата переговоров Субианто четырех высокопоставленных представителей правоохранительных органов, включая бывшего главу полиции, известного лояльностью экс-президенту Джоко Видодо.

    По оценке Reuters, скандал выявил углубляющиеся разногласия между Субианто и его предшественником, ранее поддерживавшим его.

    Одновременно в Джакарте сотни женщин приняли участие в марше против политики главы государства. Они потребовали расширения прав женщин, выразили недовольство мерами по борьбе с продолжающимися лесными пожарами, дорогостоящей программой бесплатного питания и налогом на женские гигиенические средства.

    Прабово Субианто Индонезия Акции протеста
    İndoneziyada Prezident Subiantonun tərəfdarları və əleyhdarlarının aksiyaları keçirilib
    44 filmi
    44 filmi

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