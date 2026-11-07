Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Иране заявили о пожаре на танкере после подрыва на мине в Ормузском проливе

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 14:31
    В Иране заявили о пожаре на танкере после подрыва на мине в Ормузском проливе

    Танкер загорелся после подрыва на мине в восточной части Ормузского пролива.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщили Военно-морские силы Ирана.

    Отмечается что судно "следовало через запрещенный участок пролива".

    По утверждению иранской стороны, на судне были отключены навигационные системы, а экипаж игнорировал неоднократные предупреждения.

    После подрыва танкер потерял ход. Информация о пострадавших не поступала.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Подрыв на мине Танкеры с нефтью
    Hörmüz boğazında minaya düşdükdən sonra tankerdə yanğın baş verib
    Iran reports tanker fire after mine explosion in Strait of Hormuz
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    03:44
    "Реал Мадрид" выдал лучшую победную серию с 2022 года
    Футбол
    03:22
    Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого дома
    Другие страны
    03:00
    Видео
    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана
    Внешняя политика
    02:46
    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
    В регионе
    02:38
    Британские ученые нашли метод подавить гипертонию
    Здоровье
    02:11
    "Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла Лиги
    Футбол
    01:56
    Видео
    В горных селах Шахбуза выпал снег
    Экология
    01:42
    Видео
    США атаковали судно в Оманском заливе
    Другие страны
    01:10
    В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человек
    Другие страны
    Лента новостей