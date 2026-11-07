В Иране заявили о пожаре на танкере после подрыва на мине в Ормузском проливе

Танкер загорелся после подрыва на мине в восточной части Ормузского пролива.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщили Военно-морские силы Ирана.

Отмечается что судно "следовало через запрещенный участок пролива".

По утверждению иранской стороны, на судне были отключены навигационные системы, а экипаж игнорировал неоднократные предупреждения.

После подрыва танкер потерял ход. Информация о пострадавших не поступала.