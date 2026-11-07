В Иране заявили о пожаре на танкере после подрыва на мине в Ормузском проливе
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 14:31
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Танкер загорелся после подрыва на мине в восточной части Ормузского пролива.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщили Военно-морские силы Ирана.
Отмечается что судно "следовало через запрещенный участок пролива".
По утверждению иранской стороны, на судне были отключены навигационные системы, а экипаж игнорировал неоднократные предупреждения.
После подрыва танкер потерял ход. Информация о пострадавших не поступала.
Hörmüz boğazında minaya düşdükdən sonra tankerdə yanğın baş verib
Iran reports tanker fire after mine explosion in Strait of Hormuz
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