Hörmüz boğazında minaya düşdükdən sonra tankerdə yanğın baş verib
Digər ölkələr
- 07 noyabr, 2026
- 14:42
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Hörmüz boğazının şərq hissəsində minaya düşən tanker yanmağa başlayıb.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Hərbi Dəniz Qüvvələri məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, gəmi boğazın qadağan olunmuş hissəsi ilə hərəkət edib.
İran tərəfinin iddiasına görə, gəmidə naviqasiya sistemləri söndürülüb, heyət isə dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara məhəl qoymayıb.
Zərərçəkənlər barədə məlumat daxil olmayıb.
В Иране заявили о пожаре на танкере после подрыва на мине в Ормузском проливе
Iran reports tanker fire after mine explosion in Strait of Hormuz
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