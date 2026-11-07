İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Hörmüz boğazında minaya düşdükdən sonra tankerdə yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 14:42
    Hörmüz boğazında minaya düşdükdən sonra tankerdə yanğın baş verib

    Hörmüz boğazının şərq hissəsində minaya düşən tanker yanmağa başlayıb.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Hərbi Dəniz Qüvvələri məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, gəmi boğazın qadağan olunmuş hissəsi ilə hərəkət edib.

    İran tərəfinin iddiasına görə, gəmidə naviqasiya sistemləri söndürülüb, heyət isə dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara məhəl qoymayıb.

    Zərərçəkənlər barədə məlumat daxil olmayıb.

    Xəsarət alan Hörmüz boğazı İranın Hərbi Dəniz Qüvvələri
    В Иране заявили о пожаре на танкере после подрыва на мине в Ормузском проливе
    Iran reports tanker fire after mine explosion in Strait of Hormuz
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    03:08
    Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşf
    Sağlamlıq
    02:52
    Video
    Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Xarici siyasət
    02:40
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tanker minaya düşüb
    Region
    02:20
    "Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edib
    Futbol
    02:05
    Video
    ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıb
    Digər ölkələr
    01:59
    Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olub
    Formula 1
    01:42
    Kolumbiyada hərbi obyektə dron hücumu nəticəsində 3 hərbçi ölüb
    Digər ölkələr
    01:17
    Krakovda atışma törədən şəxsin evində üç nəfərin meyiti aşkarlanıb
    Digər ölkələr
    01:01
    Polşada iki günlük matəm elan edilib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti