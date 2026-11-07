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    Румыния выставила Rheinmetall штраф на 8,7 млн евро за задержку поставок систем ПВО

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 14:05
    Румыния выставила Rheinmetall штраф на 8,7 млн евро за задержку поставок систем ПВО

    Министерство обороны Румынии выставило немецкой компании Rheinmetall первый счет на уплату штрафных санкций в размере 8,7 млн евро за задержку поставок модернизированных систем противовоздушной обороны Oerlikon GDF 103.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Antena 3 CNN.

    Первые две системы должны были поступить 15 апреля 2026 года, однако не прошли приемочные испытания и к ноябрю оставались непоставленными. Их передача, как и поставка следующей партии оборудования, ожидается в декабре.

    За каждый день просрочки компании начисляются штрафные санкции в размере десятков тысяч евро. Сумму счета пересчитают на дату фактической поставки. При этом, отмечает телеканал, пока неизвестно, будут ли средства взысканы.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что недостатки, выявленные при приемке систем ПВО, можно устранить. Он также уточнил, что эти системы закупались по более раннему контракту, а не в рамках программы SAFE Европейского союза.

    Rheinmetall AG Румыния Противовоздушная оборона (ПВО)
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