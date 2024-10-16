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Строительство автомобильной дороги Боюкшор-Пиршаги завершено на 75%

Строительство автомобильной дороги Боюкшор-Пиршаги завершено на 75% ​​​​​​​Строительство новой автомобильной дороги Боюкшор-Пиршаги, которая сыграет большую роль в регулировании транспортного потока в Баку, уже завершено на 75%.
Инфраструктура
16 октября 2024 г. 14:16
Строительство автомобильной дороги Боюкшор-Пиршаги завершено на 75%

Строительство новой автомобильной дороги Боюкшор-Пиршаги, которая сыграет большую роль в регулировании транспортного потока в Баку, уже завершено на 75%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Общая протяженность новой дороги, строящейся в соответствии с технической категорией 1b, составит 12,7 км. Ширина земляного полотна - 30,6 метров, ширина каждой полосы движения - 3,5 метра. Новая дорога будет иметь 6 полос движения.

В рамках проекта завершены земляные работы, очистка территории, перенос попадающих под строительство коммуникаций, рытье и засыпка грунта, построено новое земляное полотно. Ведется строительство дорожного основания, а на готовых участках - асфальтирование.

В рамках проекта продолжается строительство 3 дорожных развязок, 3 мостов и 2 подземных переходов. На первых 400 метрах дороги ведутся земляные работы на рампах развязки "Балаханы". Примерно на 1-м км завершено строительство моста длиной 62 метра.

На 4,4-4,5 км дороги, где расположен подземный переход для защиты коммуникаций, завершены засыпка грунта и укладка асфальтобетонного покрытия. На 6,7 км дороги на развязке "Янардаг" завершено строительство опор и подъездных дорог, монтаж пролетных балок. Также на развязке "Пиршаги" построено 23 опоры, 7 из 9 пролетов готовы, на 2 работы продолжаются.
Кроме того, завершено строительство разворотов типа U в необходимых местах вдоль дороги, а также установка 31 водопропускной трубы различных диаметров.

Проектом предусмотрено строительство пешеходных тротуаров по обеим сторонам автодороги и создание системы освещения вдоль дороги. Уже проложены кабельные линии и установлены световые опоры на 2-16 км дороги, продолжается укладка бордюрных камней на правой, левой сторонах и разворотах типа U.

Кроме того, вдоль маршрута по обеим сторонам дороги устанавливаются защитные ограждения, а также криволинейные балки в соответствующих местах для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов. На 2-6 км дороги на разделительной полосе установлены бетонные блоки.

Новая дорога берет начало на территории поселка Балаханы (озеро Боюкшор), проходит через поселки Дигях и Маммадли и тянется до поселка Кюрдаханы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBöyükşor-Pirşağı avtomobil yolunun tikintisi 75 % yerinə yetirilib

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