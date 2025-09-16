Строительство автодороги Горадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд завершено на 95%

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Инфраструктура
    • 16 сентября, 2025
    • 11:48
    Строительство автомобильной дороги Горадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд, являющейся частью Зангезурского коридора, завершено на 95%.

    Об этом сообщили Report в Агентстве автомобильного транспорта.

    В ведомстве подчеркнули, что дорога протяженностью почти 150 км имеет стратегическое значение и станет важной частью новых транспортных и экономических связей в регионе.

    Проект реализуется по современным стандартам, включает строительство тоннелей, мостов и транспортных развязок.

    Автомобильная дорога Горадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд, как часть магистрали Гаджигабул–Горадиз–Агбенд–Зангезурский коридор, имеет важное значение с точки зрения соединения других регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Открытие дороги создаст новые экономические и логистические возможности как для Азербайджана, так и для всего региона. 

    Зангезурский коридор строительство автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд
    Лента новостей