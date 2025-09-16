Строительство автодороги Горадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд завершено на 95%

Строительство автомобильной дороги Горадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд, являющейся частью Зангезурского коридора, завершено на 95%.

Об этом сообщили Report в Агентстве автомобильного транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что дорога протяженностью почти 150 км имеет стратегическое значение и станет важной частью новых транспортных и экономических связей в регионе.

Проект реализуется по современным стандартам, включает строительство тоннелей, мостов и транспортных развязок.

Автомобильная дорога Горадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд, как часть магистрали Гаджигабул–Горадиз–Агбенд–Зангезурский коридор, имеет важное значение с точки зрения соединения других регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Открытие дороги создаст новые экономические и логистические возможности как для Азербайджана, так и для всего региона.