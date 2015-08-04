​Строительство нового моста над Курой завершается - ФОТО

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В рамках проекта реконструкции автомобильной дороги Баку-Алят завершается строительство нового моста над Курой на отрезке дороги Алят-Масаллы.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, в рамках проекта строительные работы проводились на отрезке в 1 400 метров на 54,4-55,8 км дороги Алят-Астара. Протяженность состоящего из 5-ти пролетов моста 362,9, ширина - 29,8 метров. На мосту предусмотрены 4 полосы, ширина каждой составляет 3,75 метра.

Для нормального передвижения пешеходов через мост установлены тротуары шириной 1,3 метра.

В рамках строительных работ установлены 3 круглые трубы, 1 прямоугольная акведука, 1 переход для животных и 1 нижний переход.

Кроме того, произведены работы по установке на мосту системы освещения и строительству дополнительного подземного перехода длиной 8, шириной 5 метров.

В целом, до сих пор выполнено 96% работ. На новом мосту ведутся заключительные работы. В настоящее время здесь прокладывают последний слой асфальтового и бетонного покрытия, занимаются покраской арок и установкой перил.

Работы производятся согласно установленному графику и для их скорейшего завершения на территорию привлечены необходимая техника и живая сила.