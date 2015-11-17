​Строительные работы в Азербайджане подорожали

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В III квартале этого года строительство наземных объектов подорожало на 0,1%, дорог - 0,3%, стоимость работ по строительству мостов осталась на прежнем уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в целом цены производителей в сфере строительно-монтажных работ выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

В III квартале стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 0,1%, в том числе, до пяти этажей - 0,2%, от шести этажей и выше - 0,1%, зданий социального назначения - 0,1%, административных строений - 0,3%, общеобразовательных школ - 0,1%. В то же время строительство промышленных объектов подешевело на 0,4%.