Страны-участницы ТМТМ договорились увеличить количество контейнерных поездов из Китая

Представители железнодорожных ведомств Азербайджана, Казахстана, Китая, Грузии на встрече в Пекине договорились наращивать объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор)).

Представители железнодорожных ведомств Азербайджана, Казахстана, Китая и Грузии на встрече в Пекине договорились наращивать объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Казахстанских железных дорог (КТЖ).

“В Пекине руководство KTZ Express (дочерня компания КТЖ) совместно с представителями железных дорог Китая, Грузии и Азербайджана приняло участие в совещании экспертов по ТМТМ”, - говорится в информации.

По данным КТЖ, на встрече были подведены итоги работы маршрута в 2024 году, обсуждены реализованные проекты и планы на следующий год.

“Отдельное внимание уделено планам по дальнейшему развитию ТМТМ. В ходе переговоров стороны договорились наращивать объемы перевозок по ТМТМ. Достигнуты договоренности об увеличении количества контейнерных поездов, отправляемых по ТМТМ из Китая до четырех в сутки, что вдвое превышает текущие показатели”, - говорится в информации.

Кроме того, для повышения оперативности и прозрачности логистический процессов на маршруте, стороны обсудили возможность разработки единой цифровой платформы для отслеживания и управления грузопотоками.

“КТЖ продолжает активно развивать ТМТМ, укрепляя международное сотрудничество и способствуя улучшению транспортной инфраструктуры. Данные усилия открывают новые возможности для повышения транзитного потенциала Казахстана и всей цепочки поставок по маршруту”, - говорится в информации.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.