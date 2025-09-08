ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Страны ОТГ договорились об упрощении таможенных процедур для развития Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 08 сентября, 2025
    • 14:48
    Страны ОТГ договорились об упрощении таможенных процедур для развития Среднего коридора

    Таможенные службы стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) подписали два меморандума и совместное заявление на 11-м заседании организации.

    Как сообщили Report в ОТГ, были заключены Меморандум о взаимопонимании в области управления рисками, Меморандум о взаимопонимании в сфере деятельности таможенных лабораторий, а также Совместное заявление руководителей таможенных администраций стран ОТГ о выполнении Приложения 11 к Конвенции о международной дорожной перевозке под таможенным контролем (Женева, 1975).

    Заседание было посвящено повышению конкурентоспособности Среднего коридора за счет упрощения таможенных процедур, цифровизации и ускорения пересечения границ. 

    Среди ключевых тем обсуждения были расширение применения системы e-TIR, внедрение механизмов "Единое окно" и One-Stop Shop, интеграция современных технологий, включая электронные пломбы и системы отслеживания грузов.

    Особое внимание уделили развитию и гармонизации программ уполномоченных экономических операторов (AEO), которые способствуют упрощению торговли и облегчению трансграничных перевозок в регионе.

    Стороны также договорились ускорить запуск пилотного проекта в рамках Соглашения об упрощенном таможенном коридоре, что позволит облегчить пересечение границ, улучшить транзитные перевозки и создать более благоприятные условия для внешнеэкономической деятельности в странах ОТГ.

    Азербайджан ОТГ заседание таможенных служб меморандум
    Turkic states agree on simplified customs procedures to boost Middle Corridor development

