Страны ОТГ договорились об упрощении таможенных процедур для развития Среднего коридора

Таможенные службы стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) подписали два меморандума и совместное заявление на 11-м заседании организации.

Как сообщили Report в ОТГ, были заключены Меморандум о взаимопонимании в области управления рисками, Меморандум о взаимопонимании в сфере деятельности таможенных лабораторий, а также Совместное заявление руководителей таможенных администраций стран ОТГ о выполнении Приложения 11 к Конвенции о международной дорожной перевозке под таможенным контролем (Женева, 1975).

Заседание было посвящено повышению конкурентоспособности Среднего коридора за счет упрощения таможенных процедур, цифровизации и ускорения пересечения границ.

Среди ключевых тем обсуждения были расширение применения системы e-TIR, внедрение механизмов "Единое окно" и One-Stop Shop, интеграция современных технологий, включая электронные пломбы и системы отслеживания грузов.

Особое внимание уделили развитию и гармонизации программ уполномоченных экономических операторов (AEO), которые способствуют упрощению торговли и облегчению трансграничных перевозок в регионе.

Стороны также договорились ускорить запуск пилотного проекта в рамках Соглашения об упрощенном таможенном коридоре, что позволит облегчить пересечение границ, улучшить транзитные перевозки и создать более благоприятные условия для внешнеэкономической деятельности в странах ОТГ.