Стоимость перевозок по ТМТМ продолжает снижаться третий месяц подряд

Стоимость контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор – ТМТМ) продолжает снижаться.

Как передает Report со ссылкой на Argusmedia, тарифы падают уже третий месяц подряд на фоне стабилизации рынка морских перевозок и переориентации части маршрутов с Черного моря на Каспий.

Согласно информации, доставка 40-футовых контейнеров (40HQ) в Алматы и Актау сейчас обходится в 5 350–5 400 долларов США, тогда как в октябре стоимость составляла 5 600–5 700 долларов.

Улучшение логистики и уменьшение задержек привели к тому, что транзит по маршруту Алматы – Актау – Баку – Алят – Поти сократился до 20 дней, хотя несколько месяцев назад он превышал 30 дней.

Сообщается также, что перевозка 40-футового контейнера морем по маршруту Шанхай – Поти занимает 35–40 дней и стоит 2 000–2 500 долларов. Маршрут из турецкого порта Мерсин в Поти занимает 18–25 дней при стоимости 6 800–7 000 долларов.

Участники рынка отмечают, что к концу октября в Азербайджане, Грузии и Казахстане остаются простаивать несколько тысяч пустых контейнеров. Стоимость доставки контейнеров из китайских Иу и Чжэнчжоу, а также из соседних станций Восточного Китая на Абшерон снизилась с сентябрьских 5 500–7 300 долларов до 5 350–7 050 долларов.

При этом контейнерные отправки из Иу в Турцию и на терминалы Европы в октябре в среднем подорожали на 6–8%. Грузы, поступающие из Актау на фидерных судах в Бакинский международный морской торговый порт, могут далее отправляться в Европу. Кроме того, через сухой порт Абшерона контейнеры могут перегружаться на автотранспорт для дальнейшей доставки через территорию Грузии в Турцию.