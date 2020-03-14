В связи с тем, что с 00:00 14 марта и в течение 10 дней между Азербайджаном и Грузией временно закрываются все передвижения через границу, пассажирский поезд Баку-Тбилиси доезжает до станции Беюк Кесик и возвращается в Баку.
Report сообщает об этом со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
По информации, не внесено изменений в график движения пассажирского поезда Баку-Беюк Кесик-Баку, прибытия на станцию и отбытия.
Стоимость билетов на поезд Баку-Тбилиси будет возращена со стороны ЗАО "Азербайджанские железные дороги".