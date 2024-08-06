Станция метро "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме

ЗАО "Бакинский Метрополитен" внесет изменения в график работы в связи с сегодняшней игрой футбольного клуба "Карабах" в III квалификационном этапе турнира Лиги чемпионов УЕФА.

ЗАО "Бакинский Метрополитен" внесет изменения в график работы в связи с сегодняшней игрой футбольного клуба "Карабах" в III квалификационном этапе турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, в связи с матчем на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, который начнется в 20:00, близлежащая станция "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме.

Механизмы контроля на станции также будут усилены, будет привлечена дополнительная рабочая сила.

Поезда будут курсировать в течение дня согласно графику рабочих дней летнего расписания. При необходимости на линию будут выпущены запасные поезда. После окончания матча движение поездов будет регулироваться особым образом с учетом режима работы станции "Гянджлик".