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Стамбульский аэропорт в третий раз получил премию в секторе гражданской авиации

Стамбульский аэропорт в третий раз получил премию в секторе гражданской авиации Аэропорт Стамбула в третий раз удостоен одной из самых престижных премий сектора гражданской авиации - Air Transport News Awards в категории "Корпоративная награда".
Инфраструктура
10 сентября 2022 г. 15:22
Стамбульский аэропорт в третий раз получил премию в секторе гражданской авиации

Аэропорт Стамбула в третий раз удостоен одной из самых престижных премий сектора гражданской авиации - Air Transport News Awards в категории "Корпоративная награда".

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Она присуждается аналитическим агентством Air Transport News (ATN) по 14 основным категориям. Церемония вручения наград состоялась в румынском городе Клуж.

В голосовании приняли участие более 4 тыс. человек, включая читателей веб-портала Air Transport News и ведущих руководителей авиационной отрасли.

Аэропорт Стамбула стал второй после сингапурского "Чанги" воздушной гаванью, подряд удостаивавшейся звания "Аэропорт года".

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