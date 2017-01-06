Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сегодня стало известно имя миллионного пассажира, воспользовавшегося услугами электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку.

Как сообщает Report, обладательницей сертификата стала уроженка Шемкирского района, студентка факультета "библиотековедение-информация" Бакинского государственного университета Лейла Исраиль гызы Гусейнзаде.

Отметим, что ежедневно услугами электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку пользуются 5 000 пассажиров.

Руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова поздравила Л.Гусейнзаде и вручила ей сертификат, предоставляющий право на бесплатные поездки в вагоне бизнес-класса в течение двух месяцев, а также планшет и букет цветов.