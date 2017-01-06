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    Стало известно имя миллионного пассажира, воспользовавшегося услугами электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку

    Ей вручили сертификат, предоставляющий право на бесплатные поездки в вагоне бизнес-класса в течение двух месяцев

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сегодня стало известно имя миллионного пассажира, воспользовавшегося услугами электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку.

    Как сообщает Report, обладательницей сертификата стала уроженка Шемкирского района, студентка факультета "библиотековедение-информация" Бакинского государственного университета Лейла Исраиль гызы Гусейнзаде.

    Отметим, что ежедневно услугами электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку пользуются 5 000 пассажиров.

    Руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова поздравила Л.Гусейнзаде и вручила ей сертификат, предоставляющий право на бесплатные поездки в вагоне бизнес-класса в течение двух месяцев, а также планшет и букет цветов.  

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