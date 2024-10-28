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Стала известна причина задержки поезда на станции метро "28 Мая"

Стала известна причина задержки поезда на станции метро "28 Мая" На станции метро "Проспект Азадлыг" возникла необходимость проверки дверей вагона.
Инфраструктура
28 октября 2024 г. 08:31
Стала известна причина задержки поезда на станции метро 28 Мая

На станции метро "Проспект Азадлыг" возникла необходимость проверки дверей вагона.

Как сообщили Report в ЗАО ”Бакинский метрополитен“, машинист не выявил проблем, однако, ввиду необходимости повторной проверки, поезд был отправлен без пассажиров на станцию "Мемар Аджеми". Взамен сразу был предоставлен другой состав.

В результате на участке до станции метро "28 Мая" возникла задержка в 5 минут.

Так как проблем с дверями вагона не обнаружено, поезд будет возвращен на линию в соответствии с графиком движения.

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Версия на азербайджанском языке Metronun "28 May" stansiyasında qatarın yubanmasının səbəbi açıqlanıb

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