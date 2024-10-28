Стала известна причина задержки поезда на станции метро "28 Мая"

На станции метро "Проспект Азадлыг" возникла необходимость проверки дверей вагона.
Как сообщили Report в ЗАО ”Бакинский метрополитен“, машинист не выявил проблем, однако, ввиду необходимости повторной проверки, поезд был отправлен без пассажиров на станцию "Мемар Аджеми". Взамен сразу был предоставлен другой состав.
В результате на участке до станции метро "28 Мая" возникла задержка в 5 минут.
Так как проблем с дверями вагона не обнаружено, поезд будет возвращен на линию в соответствии с графиком движения.