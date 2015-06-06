​"Stadler" подтвердила продажу двух поездов "Аэроэкспресса" в Азербайджан

Баку. 06 Июня. REPORT.AZ/ Швейцарская компания Stadler официально подтвердила продажу двух поездов «Азербайджанским железным дорогам».

Как передает Report, об этом заявили «Газете.Ru» в компании.

«С 12 по 28 июня 2015 года в Баку состоятся первые Европейские игры. По этому случаю «Азербайджанские железные дороги» разместили срочный заказ на два поезда. Для обеспечения оперативного выполнения этого заказа Stadler Rail Group было принято решение использовать два уже готовых для нужд «Аэроэкспресса» поезда. Таким образом, два состава были перенаправлены АЖД, и это никоим образом не влияет на выполнение контракта для российского клиента. Параллельно с этим Stadler продолжает четко по графику производство 25 двухэтажных поездов для «Аэроэкспресса», согласно контракту», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что «Аэроэкспресс» и Stadler обсуждают возможность сокращения портфеля заказов на поезда. В частности, на сегодняшний день ведутся переговоры о том, каким образом решить вопрос с поставками поездов на фоне трудностей «Аэроэкспресса» с финансированием.