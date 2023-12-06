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США выделят $225 млн на строительство 75 км евроколеи из Львова до границы с ЕС

США выделят $225 млн на строительство 75 км евроколеи из Львова до границы с ЕС Агентство США по международному развитию (USAID) потратит 225 млн долларов на строительство двухпутного железнодорожного участка, соединяющего Львов с трансъевропейской транспортной сетью Евросоюза.
Инфраструктура
6 декабря 2023 г. 17:50
США выделят $225 млн на строительство 75 км евроколеи из Львова до границы с ЕС

Агентство США по международному развитию (USAID) потратит 225 млн долларов на строительство двухпутного железнодорожного участка, соединяющего Львов с трансъевропейской транспортной сетью Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий меморандум был подписан между USAID и "Укржелдорогой".

Это строительство существенно расширит возможности экспорта агропродукции с Украины. Длина железнодорожного участка составит 75 км.

Разная ширина путей требует перегрузки поездов с продукцией на границе, а перегрузка одного грузового поезда может длиться до пяти часов, что сказывается на пропускной способности. Сопряжение железнодорожного узла во Львове с европейскими железнодорожными коридорами позволит загружать аграрную продукцию непосредственно в вагоны, рассчитанные на стандартную европейскую колею.

По информации издания, дальнейший проект развития будет включать сочетание евроколеи с Ужгородом, Ковелем, Черновцами, а на более позднем этапе - с Киевом. Также USAID будет способствовать дальнейшей интеграции украинской железной дороги в систему трансъевропейскую сеть.

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