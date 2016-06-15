​США и Азербайджан договорились о режиме "открытого неба" для своих авиаперевозчиков

Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Вашингтон и Баку достигли договорились о режиме «открытого неба» для авиаперевозчиков двух стран.

Как передает Report, об этом сообщили во вторник в Государственном департаменте США.

Соглашение было подписано 6 апреля, однако США и Азербайджан совершили обмен дипломатическими нотами, необходимыми для вступления документа в силу, 14 июня. Соглашение подписали президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Джахангир Аскеров и посол США в Азербайджане Роберт Секута.

США и Азербайджан вели переговоры об «открытом небе» в течение более чем трех лет. Документ предусматривает устранение вмешательства государства в коммерческие решения авиакомпаний о маршрутах и ценообразовании.