США и Армения приняли декларацию о реализации проекта TRIPP

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио на состоявшейся между ними встрече приняли заявление, касающееся рамок реализации Международного маршрута мира и процветания Трампа (TRIPP).

Report представляет документ, распространенный Госдепом США.

"Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня встретились в Вашингтоне, где объявили о публикации Рамочного документа по реализации "Маршрута Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP). Этот документ является очередным шагом на пути выполнения обязательств, взятых в Белом доме 8 августа 2025 года, по продвижению дела прочного мира на Южном Кавказе.

Рамочная программа определяет конкретный путь по практической реализации TRIPP, которая призвана обеспечить беспрепятственную мультимодальную транзитную связанность на территории Армении. Соединяя основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой и создавая жизненно важное звено Транскаспийского торгового маршрута, TRIPP, как ожидается, принесет взаимные выгоды для международной и внутригосударственной транспортной связанности Республики Армения.

Отражая принципы, подтвержденные на историческом Мирном саммите 8 августа 2025 года, проведенном по инициативе президента Трампа, Рамочная программа реализации TRIPP подчеркивает важность суверенитета, территориальной целостности и взаимности для общего успеха TRIPP. Конечной целью TRIPP является укрепление процветания и безопасности Армении и Азербайджана, а также дальнейшее развитие американской торговли за счет расширения региональной торговли и связанности и создания новых транзитных возможностей, связывающих Центральную Азию и Каспийский регион с Европой".