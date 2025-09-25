Сроки доставки грузов по морским маршрутам Азия–Европа увеличились на 12 дней

Сроки поставок грузов по морским маршрутам между Азией и Европой увеличились на 12 дней.

Как сообщает Report, об этом в Баку на мероприятии "Каспий и Центральная Азия: нефтепереработка, нефтехимия, торговля, логистика" заявил исполнительный директор компании Marine Bunker Exchange (MABUX) Сергей Иванов.

По его словам, из-за риска нападений хуситов в Йемене суда избегают Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, направляясь вокруг мыса Доброй Надежды.

"Основными пунктами заправки топлива на новом маршруте являются Маврикий, Мозамбик и Южная Африка в восточной Африке, а на западе - Намибия, Того и Нигерия. Глобальные центры бункеровки - Сингапур и Гибралтар - сохранили свое стратегическое значение. По этой причине многочисленные суда огибают Африку, не заходя в Средиземное море, а использование Суэцкого канала сведено к минимуму", - добавил представитель компании.

По его словам, в результате более 600 судов изменили маршрут, что привело к росту расхода топлива на 25%. "Несмотря на рекомендации Международной морской организации (IMO) снижать скорость, она увеличилась с 16 до 20 узлов, что повысило углеродные выбросы почти на 40%", - сказал он.

Иванов напомнил, что с января 2024 года в ЕС действует система торговли квотами на выбросы: "Уже в октябре начнется первый этап выплат, общий объем которых составит около 3 млрд долларов. К 2026 году ежегодные платежи могут достичь 7,5 млрд долларов, что создаст дополнительное финансовое давление на судовладельцев, операторов, грузоотправителей, страховщиков и топливный рынок".