Asiya–Avropa dəniz marşrutları ilə yük tədarükünün müddəti artıb
- 25 sentyabr, 2025
- 11:32
Asiya–Avropa dəniz marşrutları ilə yüklərin tədarükünün müddəti 12 gün uzanıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Marine Bunker Exchange" (MABUX) şirkətinin icraçı direktoru Sergey İvanov Bakıda keçirilən "Xəzər və Mərkəzi Asiya: neftemalı, neft-kimyası, ticarət, logistika" mövzusundakı tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Yəməndə fəaliyyət göstərən husilərin hücum riski səbəbindən gəmilər Qırmızı dəniz və Bab əl-Məndəb boğazından yan keçərək Afrika qitəsinin cənubundan – Ümid Burnu ətrafından hərəkət edir.
"Yeni marşrutda əsas yanacaq doldurma (bunkerləmə) məntəqələri şərqi Afrikada Mavriki, Mozambik və Cənubi Afrika, qərbdə isə Namibiya, Toqo və Nigeriyadır. Qlobal bunkerləmə mərkəzləri – Sinqapur və Cəbəllütariq isə öz strateji əhəmiyyətini qoruyub. Bu səbəbdən çoxsaylı gəmilər Aralıq dənizinə daxil olmadan Afrikanı dolanır və Süveyş kanalından istifadənin həcmi minimuma enib".
Onun sözlərinə görə, artıq 600-dən çox gəmi marşrutunu dəyişib: "Nəticədə yanacaq sərfi 25 % artıb, gəmilərin sürəti isə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (IMO) azaldılma çağırışlarına baxmayaraq 16 dəniz milindən 20 milə yüksəlib. Bu da karbon emissiyalarını təxminən 40 % çoxaldıb".
S. İvanov əlavə edib ki, Avropa İttifaqında 2024-cü ilin yanvarın 1-dən tətbiq edilən emissiya ticarəti sistemi çərçivəsində gəmi sahibləri və operatorları karbon emissiyalarına görə kvota almalıdır: "Bu ilin oktyabrında ilk ödəniş mərhələsi başlayır. Ümumilikdə kvota ödənişlərinin həcmi təxminən 3 milyard ABŞ dollar təşkil edəcək. Mövcud həcmlər və qiymətlər saxlanılarsa, illik ödənişlər 2026-cı ildə 7,5 milyard dollara qədər yüksələcək. Bu proseslər gəmi sahibləri və operatorları ilə yanaşı yük sahibləri, sığortaçılar və yanacaq bazarı üçün də əlavə maliyyə təzyiqi yaradır".