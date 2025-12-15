WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "Formula 1" komandası növbəti mövsümdən yeni adla yarışacaq.

    "Report" xəbər verir ki bu barədə şirkətdən bildirilib.

    Kollektiv "Audi Revolut" adı altında çıxış edəcək. Ad ilə birlikdə komandanın rəsmi loqotipi də təqdim edilib.

    Hazırda komanda çempionatda "Kik-Zauber" adı ilə çıxış edir. Lakin 2026-cı ildən "Formula 1"də "Audi" brendi təqdim olunacaq.

    Yeni mövsümdə komandanın əsas pilotları almaniyalı Niko Hülkenberq və braziliyalı Qabriel Bortoleto olacaq.

