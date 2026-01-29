Срок регистрации на партнерские мероприятия в рамках WUF13 продлен

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Срок регистрации на партнерские мероприятия в рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), которая пройдет в Баку 17–22 мая, продлен до 3 февраля из-за высокого интереса со стороны участников.

    Как сообщает Report, прием заявок продлен до 3 февраля.

    WUF13, являющийся международной платформой для диалога и сотрудничества в сфере градостроительства, предоставляет учреждениям и организациям возможность проводить мероприятия в соответствии с темой форума - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты.

    Для подачи заявок следует пройти по ссылке.

    Прием заявок на организацию мероприятий осуществляется по семи категориям: Networking, One UN, SDGs in Action, Urban Cinema, Urban Library, Voices from Cities и WUF Academy.

    Организации и учреждения, планирующие подачу заявок, должны предварительно пройти онлайн-регистрацию через платформу Глобальной системы управления мероприятиями UN-Habitat (GEMS).

    После завершения процесса регистрации пользователи могут получить доступ к разделу Applications / Заявки в своем личном кабинете, чтобы ознакомиться с требованиями для соответствующих категорий и завершить оформление своих заявок. Отметим, что для каждой категории можно подать только одну заявку.

    Для получения дополнительной информации о регистрации и организации мероприятий можно обратиться через электронную почту [email protected].

