​Срок действия сертификатов Asan Imza продлевается бесплатно

Национальный оператор мобильной электронной подписи Asan Imza и партнер Цифрового торгового узла Азербайджана B.EST Solutions работает в усиленном режиме в ответ на запросы пользователей и предпринимателей Asan Imza, которые хотят продолжить свою работу удаленно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

С учетом введенного оперативным штабом при Кабинете министров особого режима, срок действия сертификатов Asan Imza для физических лиц, руководителей компаний, юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также занимающих руководящие должности госслужащих автоматически продлевается с 1 апреля по 31 мая, на этот период применяется освобождение от абонентской платы.

Другие владельцы бизнес-сертификатов Asan Imza могут продлить срок действия своих сертификатов онлайн через портал asxm.gov.az. Налоговой службой будут отправлены sms-уведомления о продлении срока действия сертификатов данным пользователям до 31 мая.