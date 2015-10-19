​Средняя скорость движения транспорта на бакинских дорогах увеличилась

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В сентября средняя скорость движения транспортных средств на основных улицах и проспектах увеличилась.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Так, в результате внедрения выдвинутых предложений, нового режима работы светофоров на управляемых ЦИУТ перекрестках и полного ввода в эксплуатацию проспекта Зии Бунъятова в сентября средняя скорость движения транспортных средств на основных улицах и проспектах увеличилась по сравнению с прошлым годом.