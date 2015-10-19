 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Средняя скорость движения транспорта на бакинских дорогах увеличилась

    Наибольшее увеличение скорости наблюдается на проспекте Гейдара Алиева

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В сентября средняя скорость движения транспортных средств на основных улицах и проспектах увеличилась.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Так, в результате внедрения выдвинутых предложений, нового режима работы светофоров на управляемых ЦИУТ перекрестках и полного ввода в эксплуатацию проспекта Зии Бунъятова в сентября средняя скорость движения транспортных средств на основных улицах и проспектах увеличилась по сравнению с прошлым годом. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi