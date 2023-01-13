Средний коридор обсудят на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Одно из панельных дискуссий Давосского форума будет посвящено перспективам развития Среднего Коридора.

Одна из панельных дискуссий Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе будет посвящена перспективам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу организации, 19 января участники мероприятия обсудят, как страны Южного Кавказа и Центральной Азии будут приспосабливаться к последствиям войны в Украине, расширение транспортного сотрудничества, инвестиции в энергетическую инфраструктуру и то, как Европа и Азия могут наладить эффективное партнерство в новой геополитической реальности.

В этом году ВЭФ начнет работу 16 января. Основной темой Давосского форума станет "Сотрудничество в раздробленном мире".

По заявлению самих организаторов, форум пройдет "на самом сложном экономическом и геополитическом фоне за последние десятилетия".

На форуме ожидается участие генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Еврокомиссии Урсулы Фон Дер Ляйен, а также президентов Германии, Польши, Латвии, Литвы, Коста-Рики и других высокопоставленных лиц.

Форум завершит работу 20 января.