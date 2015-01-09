Бакинский аэропорт работает в нормальном режиме

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Несмотря на сильный ветер и снег в Баку, со вчерашнего дня в аэропорту имени Гейдара Алиева не наблюдается серьезных проблем в осуществлении авиарейсов. Об этом сообщили Report в справочном бюро аэропорта.

"На внутренних и международных авиарейсах из Баку почти нет задержек. Только на некоторых рейсах наблюдаются задержки на 20-25 минут. Авиарейсы по направлению в Баку также выполняются по графику", - заявили в справочном бюро аэропорта.

Напомним, что в связи со снежной погодой в Баку наблюдается проблемы в движении транспорта.