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    Бакинский аэропорт работает в нормальном режиме

    Только на некоторых рейсах наблюдаются задержки на 20-25 минут

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Несмотря на сильный ветер и снег в Баку, со вчерашнего дня в аэропорту имени Гейдара Алиева не наблюдается серьезных проблем в осуществлении авиарейсов. Об этом сообщили Report в справочном бюро аэропорта.

    "На внутренних и международных авиарейсах из Баку почти нет задержек. Только на некоторых рейсах наблюдаются задержки на 20-25 минут. Авиарейсы по направлению в Баку также выполняются по графику", - заявили в справочном бюро аэропорта.

    Напомним, что в связи со снежной погодой в Баку наблюдается проблемы в движении транспорта. 

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