​Справочная информация на Бакинском ж/д вокзале теперь платная - ФОТО

За каждую информацию в транзитной кассе Бакинского железнодорожного вокзала взимается плата в размере одного маната.

Как сообщили Report пассажиры, плата взимается с 1 апреля 2019 года.

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в ответ на запрос Report заявили, что в транзитной кассе вокзала осуществляется продажа билетов на пассажирские поезда из городов России, Украины и Грузии в Баку и поезда, курсирующие в пределах России.

"Стоимость услуги за письменную информацию, предоставленную гражданину кассиром, составляет один манат, кроме того, ему выдается квитанция об оплате. Если гражданин купит билет, информацию о котором запрашивал, в течение дня, он сможет получить обратно манат, предоставив квитанцию об оплате".

Отметим, что транзитная касса предлагает гражданам услугу по продаже билетов на основе договоров с железными дорогами России и Грузии.