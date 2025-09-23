Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Спецпредставитель: В генплане города Шуша выделены территории под проекты недвижимости

    Инфраструктура
    • 23 сентября, 2025
    • 13:27
    Спецпредставитель: В генплане города Шуша выделены территории под проекты недвижимости

    В генеральном плане города Шуша определены территории, где инвесторы смогут реализовывать проекты недвижимости.

    Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

    По его словам, в настоящее время совместно с международными консультантами готовятся технико-экономические обоснования для инвесторов: "Параллельно повышается уровень гостиничных услуг, и наша цель - привлечь в Шушу авторитетные международные гостиничные бренды".

    Керимов добавил, что в рамках госпрограммы продолжается создание необходимой медицинской инфраструктуры.

    "Уже функционирует Шушинский центр здоровья. В нем предусмотрены условия для санаторно-реабилитационных процедур, послеоперационного восстановления, оказания специализированных медицинских услуг и проведения биологических тестов. Кроме того, ведутся работы по доставке запасов минеральной воды из пригорода в сам город", - сказал он.

    Şuşanın Baş planında daşınmaz əmlak layihələri üçün ərazilər müəyyənləşib
    Special rep: Areas for real estate projects allocated in Shusha city master plan

