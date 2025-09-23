Спецпредставитель: В генплане города Шуша выделены территории под проекты недвижимости

В генеральном плане города Шуша определены территории, где инвесторы смогут реализовывать проекты недвижимости.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

По его словам, в настоящее время совместно с международными консультантами готовятся технико-экономические обоснования для инвесторов: "Параллельно повышается уровень гостиничных услуг, и наша цель - привлечь в Шушу авторитетные международные гостиничные бренды".

Керимов добавил, что в рамках госпрограммы продолжается создание необходимой медицинской инфраструктуры.

"Уже функционирует Шушинский центр здоровья. В нем предусмотрены условия для санаторно-реабилитационных процедур, послеоперационного восстановления, оказания специализированных медицинских услуг и проведения биологических тестов. Кроме того, ведутся работы по доставке запасов минеральной воды из пригорода в сам город", - сказал он.