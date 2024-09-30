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Спецпредставитель президента Азербайджана: На восстановление Карабаха и В.Зангезура направлено более 10 млрд долларов

Спецпредставитель президента Азербайджана: На восстановление Карабаха и В.Зангезура направлено более 10 млрд долларов Правительство Азербайджана к настоящему времени выделило на восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах около 18 миллиардов манатов или более 10 миллиардов долларов.
Инфраструктура
30 сентября 2024 г. 15:39
Спецпредставитель президента Азербайджана: На восстановление Карабаха и В.Зангезура направлено более 10 млрд долларов

Правительство Азербайджана к настоящему времени выделило на восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах около 18 миллиардов манатов или более 10 миллиардов долларов.

Об этом, как передает Report, заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на международной конференции в рамках Недели действий по климату в Баку.

Гусейнов отметил, что эти средства направлены на проекты по восстановлению различной инфраструктуры, развития горнодобывающей промышленности и др. сфер.

Он также подчеркнул важную роль частного сектора в восстановлении освобожденных территорий.

"Мы очень тесно сотрудничаем с частным сектором, с гражданским обществом, которые действительно являются ключевым фактором в восстановлении этих районов вместе с правительством", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına 10 milyard dollardan çox vəsait ayrılıb
Версия на английском языке Azerbaijan invests over $10 billion in reconstruction of Karabakh and East Zangazur

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