Спецпредставитель президента Азербайджана: На восстановление Карабаха и В.Зангезура направлено более 10 млрд долларов

Правительство Азербайджана к настоящему времени выделило на восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах около 18 миллиардов манатов или более 10 миллиардов долларов.

Правительство Азербайджана к настоящему времени выделило на восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах около 18 миллиардов манатов или более 10 миллиардов долларов.

Об этом, как передает Report, заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на международной конференции в рамках Недели действий по климату в Баку.

Гусейнов отметил, что эти средства направлены на проекты по восстановлению различной инфраструктуры, развития горнодобывающей промышленности и др. сфер.

Он также подчеркнул важную роль частного сектора в восстановлении освобожденных территорий.

"Мы очень тесно сотрудничаем с частным сектором, с гражданским обществом, которые действительно являются ключевым фактором в восстановлении этих районов вместе с правительством", - сказал он.