Состоялось открытие автомобильной дороги Кюрдмаши-Кельбенд-Гирк после реконструкции и восстановления

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ 25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Исмаиллинский район принял участие в открытии после реконструкции и восстановления автомобильной дороги Кюрдмаши-Кельбенд-Гирк, ответвляемой от 5-го километра дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Как передает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о новой дороге.

Было сообщено, что согласно Распоряжению, подписанному в этом году главой государства, на строительство автомобильной дороги Кюрдмаши-Кельбенд-Гирк, ответвляемой от 5-го километра дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, соединяющей два населенных пункта с населением 1000 человек, Государственному агентству автомобильных дорог были выделены средства из инвестиционных расходов государственного бюджета. Дорога протяженностью 14 километров относится к четвертой технической категории. Ширина проезжей части двухполосной дороги составляет 6 метров. Вдоль трассы проложены водоотводные трубы, установлены сигнальные столбы, дорожные знаки и указатели, нанесена дорожная разметка, построен однопролетный мост.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.