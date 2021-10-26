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Состоялась встреча представителей морских портов Азербайджана и Туркменистана

Состоялась встреча представителей морских портов Азербайджана и Туркменистана При организационной поддержке посольства Туркменистана в Азербайджане по видеосвязи состоялась встреча представителей Международного морского порта Туркменбаши и ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт". Как сообщает Report, на встрече приняли
Инфраструктура
26 октября 2021 г. 11:57
Состоялась встреча представителей морских портов Азербайджана и Туркменистана

При организационной поддержке посольства Туркменистана в Азербайджане по видеосвязи состоялась встреча представителей Международного морского порта Туркменбаши и ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт". Как сообщает Report, на встрече приняли участие руководители и представители морских портов и дипмиссии Туркменистана.

Основной повесткой дня встречи представителей международных морских портов Азербайджана и Туркменистана были вопросы необходимой координации деятельности и взаимодействие портов в перевозке контейнерных грузов через порты двух стран, обсуждение в целом вопроса грузоперевозки по маршруту "Туркменбаши-Баку-Поти", а также интеграция системы IT.

Наряду с этим, были обсуждены вопросы определения целей дальнейшего развития сотрудничества между морскими портами двух стран. В деятельности грузоперевозок также была отмечена важность тесного сотрудничества санитарно-эпидемиологических, таможенных и пограничных служб портов в период пандемии COVID-19, последствие которого затронуло многие страны.

Руководители морских портов отметили необходимость усиления тесного взаимодействия и взаимной поддержки стран Каспийского региона в этих сложных условиях. Было отмечено о необходимости продолжения работы по привлечению грузопотока для сохранения стабильного функционирования транспортного коридора, несмотря на тяжелые условия на фоне пандемии.

Для Туркменистана и Азербайджана, имеющие выгодные географические расположения, развитие транспортно-транзитной инфраструктуры имеет особое значение. Исходя из этого, страны последовательно наращивают свой транспортный потенциал, инициируют и реализуют крупные международные и региональные проекты в сфере транспорта, призванные вывести на качественно новый уровень международное экономическое и торговое сотрудничество.

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