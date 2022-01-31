О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сняты ограничения на поездки в Шушу

Сняты ограничения на поездки в Шушу Внесены изменения в график движения автобусных маршрутов, осуществляющих пассажироперевозки на освобожденные от оккупации территории.
Инфраструктура
31 января 2022 г. 11:51
Сняты ограничения на поездки в Шушу

Внесены изменения в график движения автобусных маршрутов, осуществляющих пассажироперевозки на освобожденные от оккупации территории.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

До сих пор успешно выполнены 12 рейсов в направлении Шуши и Агдама. Всего граждане приобрели более 1100 билетов по соответствующим направлениям. С учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан были внесены определенные изменения в графики движения автобусов. Анализ выявил, что маршрут Баку-Шуша-Баку более востребован, принято решение об открытии дополнительного рейса в этом направлении. С 16 февраля в направлении Баку-Шуша-Баку автобусные рейсы будут осуществляться не 2, а 3 раза в неделю. Изменения внесены в график движения и по другим маршрутам.

Водители, осуществляющие пассажироперевозки по маршрутам, и сопровождающие пассажиров в автобусах добровольцы прошли тренинги по минной безопасности, им выданы инструкции по основным правилам безопасности. В автобусах демонстрируются видеоролики о минной безопасности, на каждом сиденье имеется брошюра с инструкциями. Во время поездки автобусы сопровождают сотрудники Министерства внутренних дел. Одним из важных изменений является то, что с учетом многочисленных обращений граждан было отменено ограничение на однократную поездку. Теперь граждане могут совершать поездки в любом направлении без каких-либо ограничений.

С 24 января были введены в эксплуатацию первые регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıdan Şuşaya təşkil edilən avtobus reyslərinin sayı 3-ə çatdırılıb

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В законе о дорожном движении появятся понятия велосипедная полоса и велосипедная дорожка
В законе о дорожном движении появятся понятия "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка"
24 января 2022 г. 12:29
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi