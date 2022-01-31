Сняты ограничения на поездки в Шушу

Внесены изменения в график движения автобусных маршрутов, осуществляющих пассажироперевозки на освобожденные от оккупации территории.

Внесены изменения в график движения автобусных маршрутов, осуществляющих пассажироперевозки на освобожденные от оккупации территории.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

До сих пор успешно выполнены 12 рейсов в направлении Шуши и Агдама. Всего граждане приобрели более 1100 билетов по соответствующим направлениям. С учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан были внесены определенные изменения в графики движения автобусов. Анализ выявил, что маршрут Баку-Шуша-Баку более востребован, принято решение об открытии дополнительного рейса в этом направлении. С 16 февраля в направлении Баку-Шуша-Баку автобусные рейсы будут осуществляться не 2, а 3 раза в неделю. Изменения внесены в график движения и по другим маршрутам.

Водители, осуществляющие пассажироперевозки по маршрутам, и сопровождающие пассажиров в автобусах добровольцы прошли тренинги по минной безопасности, им выданы инструкции по основным правилам безопасности. В автобусах демонстрируются видеоролики о минной безопасности, на каждом сиденье имеется брошюра с инструкциями. Во время поездки автобусы сопровождают сотрудники Министерства внутренних дел. Одним из важных изменений является то, что с учетом многочисленных обращений граждан было отменено ограничение на однократную поездку. Теперь граждане могут совершать поездки в любом направлении без каких-либо ограничений.

С 24 января были введены в эксплуатацию первые регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам.