Снежная погода стала причиной задержки в движении автобусов в Баку

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сильный снег в Баку стал причиной задержки в движении общественного транспорта.

Как сообщает Report, задержки наблюдаются в движении автобуса маршрутной линии №21, принадлежавшего ООО BakuBus, и следующего от станции метро "Ахмедли" до парка Самеда Вургуна.

Руководитель пресс-службы компании Мансур Пириев заявил Report о том, что пробки в связи с погодными условиями привели к увеличению интервалов движения маршрутного автобуса №21.

"Задержки в интервалах связаны с независящими от нас причинами", - добавил М.Пириев.