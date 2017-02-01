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    Снежная погода стала причиной задержки в движении автобусов в Баку

    На многих дорогах столицы образовались пробки

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сильный снег в Баку стал причиной задержки в движении общественного транспорта.

    Как сообщает Report, задержки наблюдаются в движении автобуса маршрутной линии №21, принадлежавшего ООО BakuBus, и следующего от станции метро "Ахмедли" до парка Самеда Вургуна. 

    Руководитель пресс-службы компании Мансур Пириев заявил Report о том, что пробки в связи с погодными условиями привели к увеличению интервалов движения маршрутного автобуса №21.

    "Задержки в интервалах связаны с независящими от нас причинами", - добавил М.Пириев. 

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