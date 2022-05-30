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СМИ: С точки зрения логистики азербайджанский коридор стал альтернативой

СМИ: С точки зрения логистики азербайджанский коридор стал альтернативой После того, как Запад утвердил санкции, примерно 10 дорожных коридоров Азии оказались неэффективными для западных стран. Альтернативным стал азербайджанский коридор.
Инфраструктура
30 мая 2022 г. 07:58
СМИ: С точки зрения логистики азербайджанский коридор стал альтернативой

После того, как Запад утвердил санкции, примерно 10 дорожных коридоров Азии оказались неэффективными для западных стран. Альтернативным стал азербайджанский коридор.

Как передает Report, об этом казахстанскому каналу «Хабар 24» заявил эксперт транспортной отрасли Васо Урушадзе.

«Сейчас важно, чтобы Грузия и Азербайджан смогли принять этот грузопоток, который перешел на нас. Нужны переговоры Грузии, Азербайджана и Казахстана, чтобы выработать общую стратегию по поводу перевозок», - добавил эксперт.

Отметим, что Грузия, через которую проходит знаменитый Шелковый путь из Азии в Европу, оказалась на пороге новых перспектив. Сейчас из-за своего выгодного географического положения страна приобретает стратегическое значение.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Loqistika baxımından Azərbaycan dəhlizi alternativə çevrilib

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