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СМИ: Lufthansa сократит 29 тыс. сотрудников

СМИ: Lufthansa сократит 29 тыс. сотрудников Германский авиаконцерн Lufthansa Group готовится к сокращению 29 тыс. полных ставок в 2020 и 2021 годах из-за экономических последствий коронавируса.
Инфраструктура
6 декабря 2020 г. 13:19
СМИ: Lufthansa сократит 29 тыс. сотрудников

Германский авиаконцерн Lufthansa Group готовится к сокращению 29 тыс. полных ставок в 2020 и 2021 годах из-за экономических последствий коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

Предполагается, что 20 тыс. сокращений от общего объема придется на зарубежные представительства. Из 9 млрд евро, полученных от государства в качестве помощи, концерн израсходовал уже 3 млрд евро.

В Lufthansa Group до пандемии насчитывалось около 138 тыс. сотрудников. Изначально предполагалось, что концерну придется уволить до 10 тыс. человек, затем число было скорректирована до 22 тыс.

Авиаконцерн понес огромные убытки в связи с сокращением пассажиропотока из-за последствий пандемии, что привело к значительному падению курса его акций. На пике эпидемии коронавируса, когда были закрыты почти все границы в мире, в час компания теряла, по собственным данным, около 1 млн евро. Впоследствии концерн вышел из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX, который охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Теперь акции авиаперевозчика торгуются в сегменте MDax.

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