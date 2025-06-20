Служба госнадзора за использованием и охраной вод выявила почти 5 тыс. нарушений в мае

Служба госнадзора за использованием и охраной вод выявила почти 5 тыс. нарушений в мае

Руководитель сектора мониторинга Службы государственного надзора за использованием и охраной вод Эльмар Оруджов представил результаты мониторинга за май 2025 года.

Как сообщает Report, за прошедший месяц по всей стране было зафиксировано в общей сложности 4 766 нарушений, что примерно в 2,5 раза больше по сравнению с апрелем. Для сравнения, в апреле было выявлено 1 941 нарушение.

Среди обнаруженных нарушений отмечаются загрязнение водных источников, захват или замусоривание водоохранных зон, незаконные подключения к объектам водного хозяйства и другие подобные случаи.

Оруджов отметил, что около 15% выявленных в результате мониторинга нарушений были устранены гражданами по собственной инициативе. Для решения остальных случаев будут приняты меры.

Представитель ведомства добавил, что в период, когда вода с каждым днем становится все более ценным ресурсом, с апреля 2025 года на территории республики проводятся регулярные мониторинги с целью обеспечения водной безопасности страны, доступа к качественной питьевой и оросительной воде, а также осуществления справедливого распределения водных ресурсов.

Гражданам рекомендовано эффективно использовать водные ресурсы, не допускать расточительства воды и не загрязнять водные источники.