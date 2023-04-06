Сложно ли приобрести земельный участок в Баку?

В последние годы из-за стремительного роста населения Баку и его окрестностей, строительства тысяч частных домов стало практически невозможным найти в столице земельный участок жилого назначения по приемлемым ценам

В последние годы из-за стремительного роста населения Баку и его окрестностей, строительства тысяч частных домов стало практически невозможным найти в столице земельный участок жилого назначения по приемлемым ценам.

Об этом Report рассказал глава Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж. По его словам, в последние годы, наряду с землями жилого назначения, подорожали и земли промышленного, сельскохозяйственного и иного использования: "Подорожание связано, в первую очередь, с сокращением земельных участков. В стране идет социально-экономическое развитие, строятся различные объекты. За последние 10 лет цены на земельные участки серьезно выросли не только в Баку и его окрестностях, но и в регионах. Если в ближайшее время не произойдет никаких форс-мажоров, серьезного экономического или финансового кризиса или какого-то чрезвычайного события, то рост цен на земельном рынке продолжится", - отметил он.

Еще одной проблемой, по словам эксперта, является низкий уровень информированности граждан: "Граждане думают, что строительство можно проводить на любом участке. Но, согласно законодательству, земельные участки делятся на категории в соответствии с их назначением. На сельскохозяйственных землях нельзя строить дома. Наши граждане часто не знают об этом и сталкиваются с проблемами после приобретения земельного участка. В настоящее время в Баку тысячи домов построены на землях сельскохозяйственного назначения. На этот факт закрыли глаза соответствующие структуры. Однако рядом с этими участками есть другие участки сельскохозяйственного назначения. И граждане продолжают их скупать и строить дома. Необходимо найти правовое решение этой проблемы - либо изменить статус этих земель, либо запретить строить на них. Считаю, что более целесообразен первый вариант. В этом вопросе необходимо строго контролировать, проверять, пригодны ли эти участки для проживания, уровень развития инфраструктуры, наличие поблизости многочисленных производственных предприятий, высоковольтных линий электропередач. В целом, наши земельные ресурсы жилого назначения сокращаются. Нужно определять новые участки".