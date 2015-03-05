​Словакия надеется, что ЕК поддержит проект газопровода от Украины до Турции

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Проект нового газопровода от Украины до Турции имеет общеевропейское значение, поэтому Еврокомиссия может оказать ему свою поддержку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду на пресс-конференции после заседания правительства министр экономики Словакии Павол Павлис.

"Словакия в результате реализации проекта газопровода Eastring, с которым сегодня наше министерство ознакомило членов правительства, могло бы получить весьма сильную позицию в системе газоснабжения и газораспределительных сетей в Европе. Теперь я отправляюсь в Брюссель, где проведу переговоры с вице-президентом Еврокомиссии по энергетике Марошем Шефчовичем. Надеюсь, что Еврокомиссия окажет поддержку этому проекту, который имеет общеевропейское значение", — сказал Павлис.

Как рассказал министр, новый газопровод, инициатором создания которого выступила словацкая компания Eustream, протянется от словацко-украинской границы через Венгрию, Румынию и Болгарию до границы Турции с Болгарией или с Грецией. В реализации проекта будут непосредственно участвовать Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария. Финансированием проекта будет заниматься создаваемый ныне специальный консорциум, в котором Словакию будет представлять фирма Eustream.