Следующим в Северную Осетию водителям предлагается альтернативный вариант маршрута через Азербайджан

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Главное управление МЧС России по Северной Осетии обратилось к водителям, желающим въехать в регион через границу с Грузией.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, структура призвала планировать свое перемещение с учетом возникшей плотности в движении на погранично-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе и воспользоваться альтернативным вариантом маршрута, пролегающим через Азербайджан.

Отметим, что ежедневно границу в обе стороны пересекают до 15000 человек и 4000 единиц автотранспорта. Плотность в основном связана с туристическим сезоном.

"Время ожидания в "Верхнем Ларсе" составляет 10 часов и дорога действует в штатном режиме. Наряду с этим, водителям рекомендуем воспользоваться альтернативным вариантом маршрута, пролегающим через Азербайджан", - отмечается в заявлении структуры.