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Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском судоходном канале

Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском судоходном канале Сухогруз "Омский-117", следовавший в иранский порт Амирабад с грузом зерна, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале.
Инфраструктура
29 октября 2022 г. 10:57
Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском судоходном канале

Сухогруз "Омский-117", следовавший в иранский порт Амирабад с грузом зерна, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает главк МЧС по Астраханской области в субботу.

"В оперативную дежурную смену от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 60,2 км канала (Икрянинский район, в районе села Вахромеево), сел на мель сухогруз "Омский-117", груз - ячмень. Маршрут следования: порт Астрахань - порт Амирабад (Исламская Республика Иран)", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что судовой экипаж - 13 человек, пострадавших нет, есть запас еды и воды на 10 суток. Судно не получило пробоин, загрязнений акватории нет.

Судовой ход для движения судов не перекрыт.

К сухогрузу идут буксиры "Урал" и "ОТ-2080".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan İrana hərəkət edən yük gəmisi Volqa-Xəzər kanalında saya oturub

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