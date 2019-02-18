Скорость движения на аэропортовской дороге снижена

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Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в Баку, максимальная скорость на всех полосах движения автомагистрали Проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Бильгя и Зыг - Аэропорт снижена на 20 км/ч. Цель заключается в обеспечении безопасности движения".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"Водителям рекомендуется во время движения соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические факторы. Просим пассажиров быть осторожными, находясь на автобусных остановках", - сообщил М.Агаев.