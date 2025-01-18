О нас

Скончался руководитель Azərsun Holding Абдулбари Гозал

Скончался руководитель Azərsun Holding Абдулбари Гозал Скончался председатель Наблюдательного совета Azərsun Holding Абдулбари Гёзель.
Инфраструктура
18 января 2025 г. 22:10
Скончался руководитель Azərsun Holding Абдулбари Гозал

Скончался председатель Наблюдательного совета Azərsun Holding Абдулбари Гозал.

Об этом Report сообщили в холдинге.

"С глубокой скорбью сообщаем, что скончался благотворитель, основатель Azərsun Holding Абдулбари Гозал, награжденный главой государства орденом "Шохрат", медалью "Терегги", десятками местных и международных наград за значительный вклад в развитие экономики Азербайджана. Да упокоит Аллах его душу", - говорится в сообщении.

Напомним, что Абдулбари Гозал родился в 1949 году в иранском городе Маку. В 1997 году он основал Azersun Holding. Он также был почетным президентом футбольного клуба "Карабах".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azersun Holding”in rəhbəri Abdolbari Gozal vəfat edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi