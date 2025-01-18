Скончался руководитель Azərsun Holding Абдулбари Гозал

Скончался председатель Наблюдательного совета Azərsun Holding Абдулбари Гёзель.

Скончался председатель Наблюдательного совета Azərsun Holding Абдулбари Гозал.

Об этом Report сообщили в холдинге.

"С глубокой скорбью сообщаем, что скончался благотворитель, основатель Azərsun Holding Абдулбари Гозал, награжденный главой государства орденом "Шохрат", медалью "Терегги", десятками местных и международных наград за значительный вклад в развитие экономики Азербайджана. Да упокоит Аллах его душу", - говорится в сообщении.

Напомним, что Абдулбари Гозал родился в 1949 году в иранском городе Маку. В 1997 году он основал Azersun Holding. Он также был почетным президентом футбольного клуба "Карабах".