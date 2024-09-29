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Скончался награжденный медалью "Терегги" опытный морской капитан Аждар Исмаилов

Скончался награжденный медалью "Терегги" опытный морской капитан Аждар Исмаилов Опытный капитан дальнего плавания, награжденный медалью "Терегги" Аждар Исмаилов скончался на 82-м году жизни.
Инфраструктура
29 сентября 2024 г. 17:28
Скончался награжденный медалью Терегги опытный морской капитан Аждар Исмаилов

Опытный капитан дальнего плавания, награжденный медалью "Терегги" Аждар Исмаилов скончался на 82-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Аждар Исмаилов окончил Бакинское мореходное училище имени Гафура Мамедова всего за 2 года вместо положенных 4-х благодаря своим выдающимся способностям и трудолюбию.

После выпуска в 1966 году он по распределению пошел работать в ASCO, где и трудился до 2013 года, пройдя путь от 3-го помощника капитана до капитана.

За свою карьеру Аждар Исмаилов проработал на многих судах и заводах ASCO. Его вклад в развитие отрасли судоходства Азербайджана был отмечен многочисленными наградами, а в 2013 году указом президента Ильхама Алиева А.Исмаилов был удостоен медали "Терегги".

"Руководство и коллектив ASCO выражают глубокие соболезнования родным и близким Аждара Исмаилова в связи с его кончиной", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “Tərəqqi” medalına layiq görülən təcrübəli dənizçi vəfat edib

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